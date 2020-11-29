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Çorlu’da kokain ele geçirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda satışa hazır 154 fişek kokain ele geçirilirken, yakalanan 2 çocuk ilgili birime teslim edildi, 2 kişi de gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde plakaları önceden tespit edilen iki ayrı araçta ve araçlarda bulunan Ş.K.

Çorlu’da kokain ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda satışa hazır 154 fişek kokain ele geçirilirken, yakalanan 2 çocuk ilgili birime teslim edildi, 2 kişi de gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde plakaları önceden tespit edilen iki ayrı araçta ve araçlarda bulunan Ş.K. S.G., B.Y., T.Ç., M.H.B., S.Z. ve T.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır 154 fişek kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan yaşları küçük olan T.Ç. ve M.H.B. ilgili birim ekiplerine teslim edilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak S.Z. ve T.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğu belirlenen K.B. adlı şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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