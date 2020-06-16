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Çorlu’da tenis kortları tekrar açıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortları tekrar vatandaşların hizmetine açıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan salgından korunmaya yönelik tedbirler gereği ülke genelinde kapatılan spor kompleksleri, 1 Haziran’da yeni normalleşme dönemine girmemizle birlikte yeniden açılmaya başladı.

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortları tekrar vatandaşların hizmetine açıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan salgından korunmaya yönelik tedbirler gereği ülke genelinde kapatılan spor kompleksleri, 1 Haziran’da yeni normalleşme dönemine girmemizle birlikte yeniden açılmaya başladı. Mart ayında kapanan Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi de tekrar hizmet vermeye başladı.
Hem çocuk hem de yetişkinlere yönelik tenis kurslarının verildiği kompleks, 15 Haziran itibarıyla kapılarını tekrar Çorlulu tenisseverlere açtı. Uzunca bir süre tenis sporundan ayrı kalan çocuklar, Çorlu Belediyesi’nin tenis antrenörleri eşliğinde yeniden kurslara başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni normalleşme sürecine dair yayınladığı Covid-19 - Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayan ve bu kapsamda düzenli olarak dezenfekte edilen Tenis Kompleksi, her yaştan sporsevere hizmet vermek için hazır duruma getirildi.
Alipaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi’nde özel tenis antrenörleri eşliğinde yeniden açılan tenis kursları, hem çocuk hem de yetişkin gruplara hitap ediyor. Tenis Kompleksi içerisinde bulunan tenis kortları ayrıca tenis oynamak isteyen vatandaşlar tarafından saatlik olarak da kiralanabiliyor. Ders almak veya kort kiralamak isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi’ne müracaat ederek bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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