Çorlu’da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlar için Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Vekili Hasan Toprak depremden zarar gören vatandaşlar için seferber olan Çorlu halkına bir kez daha teşekkür ederek, “Depremin hemen ardından Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı ve Tekirdağ AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen deprem yardım kampanyasında Çorlu halkı seferber oldu. Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan toplama merkezine yardımlar anında ulaşmaya başladı. Yardım kampanyası kapsamında toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, halı, şampuan, kişisel temizlik malzemeleri, çorap, iç çamaşırı, bebek ve hasta bezi, çocuk ayakkabısı ve botu, bebek maması, çocuk ve yetişkin kıyafeti, kuru gıda ve bakliyat gibi çeşitli yardım malzemelerinden oluşan koliler kamyona yüklenerek Tekirdağ AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine doğru yola çıktı. Halkımız bir kez daha yardımseverliğini ortaya koydu. Tüm halkımıza bir kez daha teşekkürü borç biliyor, depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

