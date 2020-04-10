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Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girişi yasaklandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediye Hizmet Binası önünde oturarak zaman geçiren vatandaşlara daha önce uyarılarda bulunan belediye ve polis ekipleri, uyarılar dikkate alınmayınca meydana şerit çekerek burayı yayalara kapattı.

Zabıta ekipleri sık sık meydanı kontrol ederek vatandaşların burada bir araya gelmemeleri için uyarılarda bulunuyor.

Daha önce polis tarafından yapılan denetimlerde, meydandaki 25 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası verilmişti.

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Çorlu meydan yasaklandı

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