YURTHABER
  4. Çorlu’da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor

Çorlu’da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Çorlu’da vatandaşların can güvenliği için büyük önem taşıyan asansör denetimleri sürüyor.Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım denetimi konusunda sözleşmesi olan firma, ilçe sınırları içerisindeki yapılara ait asansörlerin denetimlerine devam ediyor.

Çorlu’da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor

Çorlu’da vatandaşların can güvenliği için büyük önem taşıyan asansör denetimleri sürüyor.

Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım denetimi konusunda sözleşmesi olan firma, ilçe sınırları içerisindeki yapılara ait asansörlerin denetimlerine devam ediyor. 2019 yılı süresince 3 bin 679 adet asansörün yıllık periyodik denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimi gerçekleştirilen asansörlerin yüzde 84’ünün güvenli olduğu belirlenirken yüzde 16’sının da tehlike arz ettiği tespit edilerek hizmet dışı bırakıldı. Kamu güvenliğine büyük önem verilerek uzman personeller tarafından denetlenen asansörlerin 2018 yılında kullanılabilirlik oranı yüzde 64 iken 2019 yılında bu oranın yüzde 84’e yükseldiği kaydedildi.

Yönetmelik gereği, asansör yıllık kontrolüne yetkili bakımı üstlenen firmanın da eşlik etmesi gerekmektedir. Kontrol sonucu, asansörde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edecek eksik ve kusurların tespit edilmesi halinde asansöre kırmızı veya sarı etiket verilmektedir. Kırmızı etiketli asansörlerde periyodik muayene raporunda belirtilen eksikliklerin ve kusurların altmış gün içerisinde giderilerek yeşil veya mavi etiket alınması gerekmektedir. Belirtilen altmış günlük süre eksikliklerin giderilmesi için verilmiş olup bu süre zarfında asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.

Asansörlerin aylık bakımlarının yapılmasının önemini vurgulayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Vatandaşlarımızı önemsiyor ve onların can güvenliğine önem veriyoruz. Yeşil veya mavi etiketi olmayan asansörleri kullanmamaları konusunda tüm halkımıza bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Asansör yıllık kontrolü için AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri firmasına müracaatta bulunabilirsiniz. Can güvenliğiniz için asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanındaErgene Velimeşespor Uşak deplasmanında
Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim ettiZabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:55
Sabah
08:25
Öğle
13:25
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:40

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Merkez Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Üzmezoğlu Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.