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Çorlu’da yaş sebze ve meyveleri seçerek almak yasaklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafını bilgilendirdi ve vatandaşlara yönelik ilan çalışması gerçekleştirdi.Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik aldığı tedbirler konusunda 81 il valiliğine talimat gönderdiğini ve bu talimat ile birlikte market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketiciler tarafından seçilerek alınamayacağını söyledi.Başkan Sarıkurt, “Dünya genelinde insan hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafında pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bir takım tedbirler alındı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafını bilgilendirdi ve vatandaşlara yönelik ilan çalışması gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik aldığı tedbirler konusunda 81 il valiliğine talimat gönderdiğini ve bu talimat ile birlikte market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketiciler tarafından seçilerek alınamayacağını söyledi.
Başkan Sarıkurt, “Dünya genelinde insan hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafında pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bir takım tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Yine Belediye ekiplerimizce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınarak pazar yerlerinde pazarcı esnafları tarafından tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak” dedi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak
Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes uygun özellikli eldiven kullanacak ve hijyen kurallarına uygun davranacaklar diyen Başkan Sarıkurt, “Kurallara uyulmaması durumunda 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer verilen müeyyideler kapsamında cezai işlem uygulanacak. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi çok önemli. Bu zor süreçte Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz esnafımız ve halkımızın bilinçlenmesi ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada önemli olan toplumun sağlığıdır Bizim Çorlu Belediyesi olarak bundan asla vazgeçmeye niyetimiz yoktur” şeklinde konuştu.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerinde bulunan tüm esnafları tek tek dolaşarak ilgili yasa konusunda hazırladıkları ilanları dağıttı. Vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde tezgahlara yerleştirilen ilanlar konusunda bilgi veren ekipler kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı.

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