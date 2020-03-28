Çorlu’da yaş sebze ve meyveleri seçerek almak yasaklandı

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafını bilgilendirdi ve vatandaşlara yönelik ilan çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik aldığı tedbirler konusunda 81 il valiliğine talimat gönderdiğini ve bu talimat ile birlikte market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketiciler tarafından seçilerek alınamayacağını söyledi.

Başkan Sarıkurt, “Dünya genelinde insan hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafında pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bir takım tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Yine Belediye ekiplerimizce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınarak pazar yerlerinde pazarcı esnafları tarafından tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak” dedi.