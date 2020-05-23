Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Esentepe ve Hürriyet Mahallelerinde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol ve kaldırım ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi Erenler Sokak ve Hürriyet Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarında iş makinelerinin yanı sıra 20 personel görev aldı.

Yol yapım çalışmaları kapsamında 390 ton tüvenan, bin 135 ton balans ve 490 ton sıcak asfalt serimi yapılırken, kaldırım çalışmalarında ise 756 metrekare kilit taşı, 765 m metre kare karo taşı, 579 metre tül belediye bordürü, 176 ton taş tozu, 87 ton temiz kum, 64 metre tül bahçe bordürü, 66 metre kare prizma taş, 247 adet L ayırma bordürü, 96 adet kumlamalı L ayırma bordürü ve 90 torba çimento kullanıldı.

Şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.



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