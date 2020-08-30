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Çorlu’dan Giresun’a yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi tarafından, Giresun’daki sel felaketinde maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda yardım kolileri gönderildi.Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Dereli ilçesinde gerçekleşen sel taşkınının ardından bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken, vatandaşlara Çorlu Belediyesi’nden destek geldi.

Çorlu Belediyesi tarafından, Giresun’daki sel felaketinde maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda yardım kolileri gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Dereli ilçesinde gerçekleşen sel taşkınının ardından bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken, vatandaşlara Çorlu Belediyesi’nden destek geldi. 150 adet gıda yardım kolisi kültür ve sosyal işler müdürlüğünce hazırlanarak personel tarafından araca yüklendi. Zor günler geçiren Giresun halkına yardım eli uzatabilmek amacıyla hazırlanan yardım kolileri afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“Afetzedelerin yanındayız”
Konu ile ilgili açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Giresun’da 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla Çorlu Belediyesi olarak gıda kolileri gönderiyoruz. Tıpkı Elazığ depreminde olduğu gibi Giresun sel felaketinde de elimizden geldiğince afetzedelerin yanında olmak için çaba gösteriyoruz. Erzak kolilerinin yanında Çorlu’dan Giresun’a yüreğimizdeki sevgiyi gönderiyoruz. Yaraları ancak dayanışma ve sevgi ile sarabileceğimize inanıyoruz. Bir kez daha Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir daha böylesine acı olayların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

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