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Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Çorlu’nun düşman işgalinden kurtarılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, birim müdürleri, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çorlu Belediyesi’ne ait çelengin Başkan Sarıkurt tarafından anıta sunulması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören Başkan Sarıkurt’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

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