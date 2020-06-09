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Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kentsel büyüme ve nüfus artışı doğrultusunda hizmet ve projelerini şekillendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde yaklaşık 20 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştiriyor.Çorlu ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi, depolama tesislerinin kapasiteleri ile terfi merkezlerinin işlevselliğinin arttırılması amacıyla TESKİ bünyesinde içme suyu şebekesinde enerji ve su verimliliğini daha üst seviyeye çıkartacak projeler hayata geçirildi.İçme Suyu İsale Hattı İle Depo ve Terfi Merkezi ProjesiÇorlu İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İsale Hattı İle Depo ve Terfi Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi kapsamında yaklaşık 19 kilometre içme suyu hattı, 3 adet yeni içme suyu deposu ile 2 adet içme suyu terfi merkezi yapıldı.

Kentsel büyüme ve nüfus artışı doğrultusunda hizmet ve projelerini şekillendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde yaklaşık 20 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştiriyor.
Çorlu ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi, depolama tesislerinin kapasiteleri ile terfi merkezlerinin işlevselliğinin arttırılması amacıyla TESKİ bünyesinde içme suyu şebekesinde enerji ve su verimliliğini daha üst seviyeye çıkartacak projeler hayata geçirildi.
İçme Suyu İsale Hattı İle Depo ve Terfi Merkezi Projesi
Çorlu İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İsale Hattı İle Depo ve Terfi Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi kapsamında yaklaşık 19 kilometre içme suyu hattı, 3 adet yeni içme suyu deposu ile 2 adet içme suyu terfi merkezi yapıldı. Tamamlanma aşamasında olan bu yatırımlar faaliyete geçirildiğinde mevcutta 15 bin m3 olan içme suyu depolama hacmi, 14 bin metreküp arttırılarak 29 bin metreküpe çıkartıldı. Böylelikle söz konusu tesiste içme suyu depolama kapasitesi yaklaşık olarak iki katına çıkartılmış oldu. Yapılan bu yatırım sayesinde su kuyusunda arıza meydana gelmesi halinde, meydana gelebilecek su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi Projesi
Projenin ikinci etabı olan Çorlu İlçesi Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi İnşaatı işi ile de kullanım ömrünü tamamlamış olan yaklaşık 21 kilometre içme suyu hattının yenilenmesi planlanıyor. Ayrıca hizmet ömrünü tamamlamış olan 2 adet ayaklı içme suyu deposu hizmet dışı bırakılarak yerine yeni nesil pompaların kullanıldığı çağımız teknolojisine sahip modern bir terfi merkezi yapılacak. Böylelikle işletmede enerji tasarrufu sağlanacak ve su verimliliği arttırılacak.

Altyapı çalışmaları yıl boyunca devam edecek
Öte yandan TESKİ ekipleri tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde Çorlu ilçesindeki çeşitli mahallelerde, Çorlu Belediyesi’nin üst yapı programı da gözetilerek kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 3 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi. İhtiyaçlar doğrultusunda kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları yıl boyunca devam edecek.
Çorlu ilçesinde TESKİ tarafından yapımı devam eden ve yapılması planlanan altyapı çalışmaları tamamlandığında, cadde ve sokakların üst yapı çalışmaları Çorlu Belediyesi’nce gerçekleştirilecek.
Söz konusu altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Sağlam Altyapı Sağlam Gelecek sloganıyla altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl içerisinde kentimizin altyapı sorunlarının çözümü konusunda büyük ilerleme kat ettik. Yaptığımız yatırımlar sonuç verdi. Çalışmalarımızın meyvelerini aldığımız bir dönemdeyiz. Yaptığımız sağlam altyapı, üst yapının da uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Hızla büyüyen ve yoğun bir şekilde göç alan Çorlu ilçemizde nüfus artışına bağlı olarak altyapı hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu doğrultuda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşumuz TESKİ olarak altyapı projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimiz bundan sonra da kesintisiz bir şekilde devam edecek. Yapmış olduğumuz bu yatırımların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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