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Çoruh Nehri üzerindeki barajlardan ülke ekonomisine 2,6 milyar liralık katkı

31.01.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de, "Çoruh'un gerdanlıkları" olarak adlandırılan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında geçen yıl 2 milyar 744 milyon kilovatsaat enerji üretimi karşılığında 2 milyar 579 milyon lira gelir sağlandı

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 4 baraj, geçen yıl ülke ekonomisine 2 milyar 579 milyon 360 bin lira gelir sağladı.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, "Çoruh'un gerdanlıkları" olarak adlandırılan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES 2005'te, Borçka Barajı ve HES 2007'de, Deriner Barajı ve HES 2012'de, Artvin Barajı ve HES ise 2016'da hizmete girdi.

Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Çoruh üzerindeki barajlarda, işletmeye alındıkları günden 2021 sonuna kadar toplam 35 milyar 890 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Barajların ülke ekonomisine katkısı da 33 milyar 736 milyon 600 bin liraya ulaştı.

Söz konusu 4 barajda, 2021'de ise 2 milyar 744 milyon kilovatsaat enerji üretimi karşılığında 2 milyar 579 milyon 360 bin lira gelir sağlandı.

- Deriner Barajı ve HES enerji üretiminde başı çekiyor

Yapımına 8 Ocak 1998'de başlanan ve 12 Aralık 2012'de işletmeye alınan 249 metre gövde yüksekliğiyle sınıfında dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin en yüksek barajı konumundaki Deriner Barajı, 670 megavat kurulu gücüyle yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip.

Teknik özellikleri dolayısıyla mühendislik harikası olarak nitelendirilen barajda, bugüne kadar 12 milyar 980 milyon kilovatsaat enerji üretilerek milli ekonomiye toplamda 12 milyar 201 milyon lira katkı sağlandı.

Barajda, 2021'de ise 1 milyar 219 milyon kilovatsaat enerji üretimi karşılığında 1 milyar 145 milyon 860 bin lira gelir elde edildi.

- Nehir üzerinde faaliyete geçen ilk baraj Muratlı

Çoruh Havzası Projeleri kapsamında 29 Haziran 2005'te tamamlanarak işletmeye alınan ilk baraj olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı, 115 megavat kurulu gücü ile yıllık 444 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip.

Gövde yüksekliği 49 metre olan barajda, bugüne kadar üretilen 6 milyar 465 milyon kilovatsaat elektrik karşılığında 6 milyar 77 milyon lira gelir elde edildi.

Barajda, geçen yılki üretim miktarı ise 320 milyon kilovatsaat oldu. Bu üretimle 300 milyon 800 bin lira kazanç sağlandı.

- Borçka Barajı ve HES'te 11 milyar 485 milyon liralık üretim

Türkiye-Avusturya ikili işbirliği projesi ile yapımına 1 Eylül 1999'da başlanan 146 metre gövde yüksekliğindeki Borçka Barajı ve HES, 8 Nisan 2007'de işletmeye alındı.

Barajda üretime başlanan günden beri 12 milyar 162 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılarak toplamda 11 milyar 485 milyon lira gelir elde edildi.

300 megavatlık kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip Borçka Barajı'nda, geçen yıl 668 milyon kilovatsaat elektrik üretildi ve ekonomiye 627 milyon 920 lira katkı sağlandı.

- Artvin Barajı ve HES

İnşasına 1 Ocak 2011'de başlanan ve 14 Ocak 2016'da hizmete giren 180 metre gövde yüksekliğine sahip Artvin Barajı ve HES'te de bugüne kadar 4 milyar 283 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 4 milyar 26 milyon lira kazanç elde edildi.

Geçen yıl 537 milyon kilovatsaat enerji üretilen barajın ekonomiye katkısı 504 milyon 780 bin lira oldu.

Baraj 332 megavat kurulu güce ve yıllık ortalama 1 milyar 26 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip.

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