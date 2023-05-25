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Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücüyü ise arama çalışmaları sürüyor

25.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde 3 gün önce kamyonuyla Çoruh nehrine düşen sürücü Zübeyir Topal’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücüyü ise arama çalışmaları sürüyor

Mevsimin en coşkun dönemini yaşayan Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra vinç yardımıyla çıkartıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde Salı günü kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şuana kadar bir ize rastlamadı.

Öte yandan ilkbahar yağışlarıyla mevsimin en coşkun dönemi olması nedeniyle suya düşen kamyon vinç yardımıyla 3 gün sonra çıkartıldı.

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Çoruh Nehri‎

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