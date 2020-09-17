Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Çoruminia projemiz yıl sonunda hizmete girecek

Çorum turizminin gelişmesi ve turizm payının artması için Belediyesi şehrin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışıyor.

Ayakkabıcılar Arastası ve Dikiciler Arastası Sağlıklaştırması, Çorum Kalesi Restorasyonu, Velipaşa Hanı Restorasyonu, tarihi yürüyüş yolu gibi projelerle ilgili önemli aşamalar kat edilirken önemli turizm ve tanıtım projelerinden biri olan Çoruminia ise tamamlandığında Çorum’un tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un adeta çehresi değişecek ve şehrin turizmde cazibe merkezi haline gelmesi yönünde önemli adımlar gerçekleştirilmiş olacak.

Çoruminia içerisinde Çorum’un binlerce yıllık tarih ve medeniyetlerin izlerinin yer alacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maliyeti 3 Milyon 778 bin TL olan projenin yıl sonunda hizmete gireceğini ifade etti.

Projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan(OKA) 1 Milyon TL hibe aldığını da vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimize böylesine güzel bir eserin kazandırılmasından rahatsız olanları anlayabilmek mümkün değil. Bazı yaygın basın yayın organlarının Çorum’a yapılan yatırımların önemini kavraması beklenmeyebilir. Ancak ilimizde yayın yapan bazı internet sitelerinin kaynak göstererek de olsa Çoruminia projesine yönelik olumsuz haberlerini anlamak mümkün değil. Çorum’a hizmet etmenin, Çorum’un turizmine katkı sağlayacak güzel bir projenin hayata geçmesinin kime ne zararı olabilir. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda örneği bulunan bu tür projelerin turizmimize olan katkısı aşikarken bu itiraz neyedir?” dedi.

Çorum’un, Anadolu medeniyetlerinin açık hava müzesi gibi bir şehir olmasına rağmen şehir merkezinde tarihi miras adına az sayıda eserin bulunduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına ait eserlerin çoğu ilçelerimizde bulunuyor. Dolayısıyla gerek şehir merkezimizde az sayıda ama ülkemiz kültürel mirası içerisinde önemli değeri haiz eserleri, ilçelerimizdeki eserleri Çoruminia’da topluyoruz. Seçim dönemi söz verdiğimiz projelerimizden birini daha hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında tüm vatandaşlarımız tarafından beğeniyle karşılanacağına inandığımız Çorumina, Millet Bahçemizi tarihi ve kültürel mirasımızın minyatürleriyle de adeta süsleyecektir. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda devam eden projemiz Çorum’umuza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

