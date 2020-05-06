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Çorum Belediyesi 500 bin maske dağıtacak

ÇORUM HABERLERİ  | 06.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, kentte yaşayan her vatandaşa maske dağıtımına devam ediyor.

Çorum Belediyesi, kentte yaşayan her vatandaşa maske dağıtımına devam ediyor. Yaklaşık 250 kişiden oluşan 11 ekip maske dağıtımını tüm hızıyla sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Çorum Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Çorum halkının takdirini kazandı. Belediye, daha önce dağıttığı 300 bin maske sayısını 500 bine çıkardı. Nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş, yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımını Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü koordine ediyor. Gündüz saatlerinde başlayan dağıtım çalışmaları işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerde iftardan sonra da devam ediyor.
Maske dağıtımına Bahçelievler ve Yavruturna Mahalleleri ile devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “250 çalışma arkadaşımızla maske dağıtımına planladığımız gibi devam ediyoruz. Ramazan dolayısıyla vatandaşlarımızı rahatsız etmemek adına saat 12.00’dan 17.00’a kadar maske dağıtımını yapıyoruz. Yarınki maske dağıtımımızda Ulukavak, Üçtutlar ve Karakeçili ve Kale Mahallelerini tamamlamış olacağız.” dedi.
İşyerlerinin yoğun olduğu mahalleler için de ayrı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Lemzi Çöplü, “İstatistik olarak her daireye verdiğimiz maskeleri sistemimize kaydediyoruz. Devamında da eksik kalan yerleri sistemimizden takip ediyoruz. Zabıta noktamızda oluşturduğumuz birimimizden evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımız maskelerini alabiliyor.” diye konuştu.

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