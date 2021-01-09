YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum belediyesi pandemi döneminde kira almayacak

Çorum belediyesi pandemi döneminde kira almayacak

09.01.2021 19:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum belediyesi pandemi döneminde kira almayacak

Çorum Belediyesi pandemi döneminde işyerini kapatmak zorunda kalan esnaftan kira almayacak.Konuyu Belediye Meclisine taşıyan Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediyesi pandemi döneminde işyerini kapatmak zorunda kalan esnaftan kira almayacak.
Konuyu Belediye Meclisine taşıyan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa ÇESOB’dan gelen liste dahilinde alışveriş çeklerinin dağıtıldığını hatırlatarak, “Belediyemizin kiracılarının bir kısmı işyerlerini tamamen kapatmak zorunda kaldı. Bir kısmı açık olsa bile çok önemli bir gelir kaybına uğradı. Bu anlamda Belediyemiz encümenine yetki veriyoruz. Tebliğ ile kapatmak zorunda kalan ve tebliğ süresi boyunca belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan herhangi bir kira bedeli almayacağız. Değer ve gelir kaybına uğrayan esnamıza ise müracaatları doğrultusunda, uğradığı gelir kaybına göre kira indirimi uygulanacak. Pandeminin devam ettiği sürede esnafımızı azda olsa rahatlatmış olacağız.” dedi.

Çorum belediyesi pandemi döneminde kira almayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:52
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Milletvekileri belediye meclis grubuyla bir araya geldi

Milletvekileri belediye meclis grubuyla bir araya geldi

Milletvekileri belediye meclis grubuyla bir araya geldi

Milletvekileri belediye meclis grubuyla bir araya geldi

Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek

Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek

Sungurlu’da yoğun sis

Sungurlu’da yoğun sis

Çorum ile Fuzuli’nin kardeşliğine meclisten onay çıktı

Çorum ile Fuzuli’nin kardeşliğine meclisten onay çıktı

Çorum'da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Çorum'da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.