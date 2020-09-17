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Çorum belediyesi pandemi ile mücadele için 10 milyon lira harcadı

ÇORUM HABERLERİ  | 17.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, pandemi sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla da Çorum halkının büyük beğenisini kazanıyor.

Çorum Belediyesi, pandemi sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla da Çorum halkının büyük beğenisini kazanıyor. Temizlik, dezenfeksiyon, maske dağıtımı, esnaf ve vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmalarıyla pandemi döneminde Çorum halkının yanında yer alan Belediye, pandemiyle mücadelede 10 Milyon TL harcadı.
Pandemiye karşı tüm birimlerin üst düzey bir mücadele verdiğini, halkın sağlığını ilgilendiren, vatandaşların pandemi sürecinde daha rahat etmeleri için çok çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir yandan altyapı çalışmalarımız ve projelerimiz büyük bir hızla devam ederken bir yandan da pandemiyle mücadele ediyoruz. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokakları dezenfekte ettik, yıkadık. 2 Milyon 500 bin adet maske dağıttık. Evde bakım hizmeti verdiğimiz 500 kişiye hijyen paketi dağıttık. Talep eden tüm kamu kurumları ve iş yerlerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
Ramazan ayı öncesinde iş yerlerini zorunlu olarak kapatan Bin 200 esnafa 250 TL’lik yardım çeki dağıttıklarını ve Belediyenin kiracısı olan esnaftan 3 ay boyunca kira almadıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Taksici, minibüsçü ve servisçilerden oluşan 733 esnafımıza 370 bin TL’lik destekte bulunduk. Toplu ulaşım otobüslerine 96 bin TL’lik yakıt yardımında bulunduk.” şeklinde konuştu.

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