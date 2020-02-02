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Çorum Belediye’si sokak hayvanlarına yem ve yiyecek bıraktı

ÇORUM HABERLERİ  | 02.02.2020 19:44 | Son Güncelleme

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla sokak hayvanları derneklerinin ve hayvan dostlarının beğenisini kazanan Çorum Belediyesi, hayvan dostlarıyla birlikte doğaya yem ve yiyecek bıraktı.Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ile yabani hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr.

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla sokak hayvanları derneklerinin ve hayvan dostlarının beğenisini kazanan Çorum Belediyesi, hayvan dostlarıyla birlikte doğaya yem ve yiyecek bıraktı.
Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ile yabani hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekiplerle birlikte bu çalışmada yer alan hayvan severlere teşekkür etti.
Belediyenin sokak hayvanlarına yaptığı çalışmaları yakından ve beğenerek takip ettiğini belirten hayvan dostları da sokak hayvanları konusunda herkesi daha duyarlı davranmaya davet etti.

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