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Çorum belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

16.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Çorum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışı sonrası görülen soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı.

Çorum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışı sonrası görülen soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, şehrin dört bir yanına yem ve mama bıraktı.
Havaların soğumasıyla beraber sokak hayvanlarına yönelik mama ve yem öğün sayısını artıran belediye ekipleri, hafta sonu kısıtlamasında da sokaktaki canları unutmadı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz, düzenli olarak belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor.” dedi.

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