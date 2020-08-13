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Çorum Belediyesi sosyal alanlar dezenfekte ediyor

ÇORUM HABERLERİ  | 13.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde kent halkının sağlığını korumak için gece-gündüz çalışan Çorum Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Pandemi sürecinde kent halkının sağlığını korumak için gece-gündüz çalışan Çorum Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son günlerde Çorum’da koronavirüs vakalarının artması üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Belediye ekipleri ortak kullanım alanlarını sık sık dezenfekte ediyor.
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, parklar, oyun alanları, ibadethaneler, banka ATM’leri, otobüs durakları ve halk otobüsleri başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu tüm sosyal alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor. Bahabey Caddesi, Gazi Caddesi, İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlar, dükkanlar ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu meydanlar 3 günlük periyotlarla dezenfekte ediliyor. Şehir merkezindeki 241 adet parkta bulunan kameriye, bank, çöp kovaları ve çocuk oyun grupları da koronavirüs tehdidine karşı sürekli dezenfekte ediliyor.
Koronavirüs ile mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları sosyal alanların dezenfekte işlemlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.
Çorum genelinde günlük olarak ortalama 350 işyerinin dezenfekte edildiğini belirten Başkan Aşgın, “Pandemi sürecinde bugüne kadar şehrimizde 9 bin 540 binada bahçe kapısından itibaren giriş katı ve asansör dahil ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettik. Çorum-Merkez’de bulunan kapalı ya da açık bütün dükkan önleri, otobüs durakları, çöp kovaları ve kent mobilyaları detaylı olarak dezenfekte ediyoruz. Resmi kurumlarımızı da belirli periyotlarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz” dedi.
Çorum Belediyesi’nin Whatsapp hattından ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü iletişim numarasından gelen dezenfekte taleplerine de cevap verdiklerini belirten Başkan Aşgın, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların bulundukları binaların ortak kullanım alanlarının dezenfekte işlemlerinin aynı gün içerisinde yapıldığını açıkladı.
Başkan Aşgın, Koronavirüsün olmadığı daha güzel günler için, sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene lütfen hep birlikte dikkat edilmesini istedi.

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Bayat
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