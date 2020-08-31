YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi üniversite’ye hazırlanan gençler için kurs açacak

Çorum Belediyesi üniversite’ye hazırlanan gençler için kurs açacak

ÇORUM HABERLERİ  | 31.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençlere yönelik üniversite kursları açacak.

Çorum Belediyesi üniversite’ye hazırlanan gençler için kurs açacak

Çorum Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençlere yönelik üniversite kursları açacak. Buhara Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezlerinde yapılacak üniversite hazırlık kursları ile üniversiteye hazırlanan gençlere önemli fırsatlar sunulacak.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite hazırlık kurslarına katılmak isteyen gençlerin Buhara Kültür Merkezi veya Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezine başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda kontenjan oluşturduklarını belirten Başkan Aşgın, “Sınırlı sayıdaki kontenjanlarımız için 2020 YKS puanı ve 8 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek kayıt kabul sınav sonucunun ortalaması alınarak değerlendirme yapılacak.” dedi.
TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere de program dahilinde Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Türk Edebiyatı dersleri verileceğini dile getiren Başkan Aşgın, “Öğrencilerimizin başarılarını artırmak amacıyla derslerin yanı sıra deneme sınavları, rehberlik çalışmaları ve etüt çalışmaları da yapacağız. Kurslarımız 15 Eylül 2020’de kurslar başlayacak.” diye konuştu.
Eğitim sürecinde Çorumlu gençlere destek veren ve geçen yıl açılan kurslarla çok sayıda öğrenciyi üniversite hayaline kavuşturduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerimiz geçen yıl olduğu gibi bu 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de üniversite adaylarını hedeflerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi üniversite’ye hazırlanan gençler için kurs açacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Çorum Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:00
Öğle
12:46
İkindi
16:26
Akşam
19:22
Yatsı
20:45

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Çağlı Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çorum Belediyesi’nden esnafa pandemi desteği
Çorum Belediyesi’nden esnafa pandemi desteği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu
1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.