Çorum Belediyesi üniversite’ye hazırlanan gençler için kurs açacak

Çorum Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençlere yönelik üniversite kursları açacak. Buhara Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezlerinde yapılacak üniversite hazırlık kursları ile üniversiteye hazırlanan gençlere önemli fırsatlar sunulacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite hazırlık kurslarına katılmak isteyen gençlerin Buhara Kültür Merkezi veya Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezine başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda kontenjan oluşturduklarını belirten Başkan Aşgın, “Sınırlı sayıdaki kontenjanlarımız için 2020 YKS puanı ve 8 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek kayıt kabul sınav sonucunun ortalaması alınarak değerlendirme yapılacak.” dedi.

TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere de program dahilinde Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Türk Edebiyatı dersleri verileceğini dile getiren Başkan Aşgın, “Öğrencilerimizin başarılarını artırmak amacıyla derslerin yanı sıra deneme sınavları, rehberlik çalışmaları ve etüt çalışmaları da yapacağız. Kurslarımız 15 Eylül 2020’de kurslar başlayacak.” diye konuştu.

Eğitim sürecinde Çorumlu gençlere destek veren ve geçen yıl açılan kurslarla çok sayıda öğrenciyi üniversite hayaline kavuşturduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerimiz geçen yıl olduğu gibi bu 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de üniversite adaylarını hedeflerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı” şeklinde konuştu.



