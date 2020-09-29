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Çorum Belediyesi’nden Azerbaycan’a bayraklı destek

ÇORUM HABERLERİ  | 29.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır topraklarındaki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı alçak saldırıyı kınayarak bayraklı destek verdi.Çorum’daki dijital led ekranlarda Azerbaycan ve Türkiye bayrağı saldırının başladığı günden itibaren dalgalanmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır topraklarındaki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı alçak saldırıyı kınayarak bayraklı destek verdi.
Çorum’daki dijital led ekranlarda Azerbaycan ve Türkiye bayrağı saldırının başladığı günden itibaren dalgalanmaya devam ediyor. Saldırıyı kınadıklarını ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Biz, tek millet, iki devletiz. Sonuna kadar, kardeş Azerbaycan’ın yanındayız." dedi.
Başkan Aşgın, "Ermenistan’ın 27 Eylül’de kardeş ülke Azerbaycan’ın sınır hattındaki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk Milleti olarak her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ da Türk’ündür, öyle de kalacaktır. Adalet, er ya da geç yerini bulacak ve bu topraklar kardeş ülke Azerbaycan’a tekrar katılacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan sivil kardeşlerimiz, çocuklarımız ve askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

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