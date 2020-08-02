Çorum Belediyesi’nden bayram mesaisi

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram boyunca görevinin başında olan birimleri ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Temizlik İşleri, Zabıta, İtfaiye, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile whatsapp ihbar hattı gibi bayram boyunca mesaide olan birimlerde çalışan personeli ziyaretinde çalışmalarla ilgili de bilgiler alan Aşgın, “Bayram boyunca ilgili birimlerimizle mesaideyiz. Bu bayramda da aşkla çalışıyoruz.” dedi.

’Şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehit yakınları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile birlikte şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz ve Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin ailelerini ziyaret eden Başkan Aşgın, gazi Jandarma Uzman Çavuş Seyfettin Serenboy’un bayramını tebrik etti.

Daha sonra kurban kesim yerlerini ziyaret ederek kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aşgın, vatandaşlarla bayramlaştı.