YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Çorum Belediyesi’nden depremzedelere yardım

ÇORUM HABERLERİ  | 25.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ilk saatlerden itibaren gelişmeleri yakından takip eden Çorum Belediyesi de deprem bölgesine giyecek ve gıda yardımı yapılması için hazırlıklarını tamamladı.Belediye Başkanı Dr.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ilk saatlerden itibaren gelişmeleri yakından takip eden Çorum Belediyesi de deprem bölgesine giyecek ve gıda yardımı yapılması için hazırlıklarını tamamladı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bizzat katıldığı çalışmalar kapsamında Gıda Bankasından çok sayıda giyecek ve gıda paketi minibüs ve tıra yüklendi. İçerisinde yağ, şeker, un, baklagil gibi temel yiyecek malzemelerinin bulunduğu 1.000 paket gıda kolisinin yanı sıra 1900 parça battaniye, kaban, mont, ayakkabı gibi giyecek eşyalarının bulunduğu kolilerin yüklenmesine eşlik eden Başkan Aşgın, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla depremzede kardeşlerimizin yanında. Depremin olduğu ilk andan itibaren gerekli koordinasyonu sağlamak için hem genel merkez hem de Elazığ AFAD ile irtibat halinde olduk. Bölge halkının en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda bilgiye sahibiz. Hazırlıklarımızı bize gelen bilgeye göre yaptık. Gıda ve giyecek kolilerimizi araçlarımıza yükledik. AFAD’tan gelecek talep doğrultusunda Depremzede kardeşlerimize göndermek üzere hazır bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bölgede yardımlarla ilgili sıkıntı yok. Eğer ilerleyen dönemlerde ekstra talepler olursa Çorumlu hemşehrilerimizi de ayni yardım için desteğe davet edebiliriz. Bölgeye yardım etmek isteyen hemşehrilerimiz AFAD, Kızılay gibi kurumlar başta olmak üzere bölgeye yardım amaçlı açılmış olan hesaplara nakdi yardımda bulunabilirler.” dedi.
Başkan Aşgın, gıda ve yiyecek yardımlarının yanında arama kurtarma ekip ve ekipmanlarının da hazırda beklediğini kaydederek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Vatandaşlar Elazığ için seferber olduVatandaşlar Elazığ için seferber oldu
Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldıDepremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Çorum Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
12:57
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:18

Çorum Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Soner Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Çorum’da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber

Çorum’da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.