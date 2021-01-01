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Çorum Belediyesi’nden eğitime destek

ÇORUM HABERLERİ  | 01.01.2021 18:29 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi pandemi döneminde eğitime destek vermek amacıyla 250 öğrenciye, 250 tablet hediye etti.

Çorum Belediyesi pandemi döneminde eğitime destek vermek amacıyla 250 öğrenciye, 250 tablet hediye etti. Uzaktan eğitim için kullanılması hedeflenen tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Çorum Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için destek verdi. Belediye, 250 öğrencinin eğitimine katkı sağlamak için 250 tablet hediye etti. Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tabletlerin teslimine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.
Çorum’da 92 bin öğrenci ve 700 öğretmen’in uzaktan eğitim sürecini takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Uzaktan eğitim için tableti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için tablet alınması konusunda Çorum Belediyesinden talepte bulunmuştuk. Belediye Başkanımız bu isteğimiz geri çevirmedi ve 250 tablet hediye etti. Eğitime verdiği katkıdan dolayı Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da açıklamasında, Çorum Belediyesi’nin pandemi döneminde her alanda olduğu gibi eğitime de destek verdiğini dile getirdi. Çorum Belediyesi olarak uzaktan eğitime destek vermek için gençlik merkezi ve kadın kültür merkezlerinin imkanlarını uzaktan eğitime açtıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerimiz bu imkandan faydalanmaya devam ediyorlar” şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda öğrencilere hediye edilmek üzere 250 adet tablet aldıkların söyleyen Başkan Aşgın, bu tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilere verilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerini ifade etti.

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