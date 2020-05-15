YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi’nden engelli gençlere ziyaret

Çorum Belediyesi’nden engelli gençlere ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 15.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, merkezde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli gençleri evlerinde ziyaret eden Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışan ve eğitmenleri, hazırladıkları hediyeleri kendilerine takdim etti.Hem Engelliler Haftası hem de ramazan bayramı öncesi ziyaret ettikleri 205 eve Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, merkezde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.
Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli gençleri evlerinde ziyaret eden Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışan ve eğitmenleri, hazırladıkları hediyeleri kendilerine takdim etti.
Hem Engelliler Haftası hem de ramazan bayramı öncesi ziyaret ettikleri 205 eve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileten eğitmenler, hazırlanan hediyeleri öğrencilere ulaştırdı. 205 evi ziyaret eden eğitmenler, tüm öğrencilerinin haftalarını Başkan adına kutladı. Öğretmenlerini karşılarında gören engelli öğrenciler sevinçlerini gizleyemedi. Öğrenciler, başkan Aşgın’a ve eğitmenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Çorum Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
19:57
Yatsı
21:34

Çorum Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Bezginoğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.