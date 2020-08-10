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Çorum Belediyesi’nden engelli vatandaşa akülü araç

ÇORUM HABERLERİ  | 10.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahiplerine dokunmaya devam eden Çorum Belediyesi, engelli bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü.

Çorum Belediyesi’nden engelli vatandaşa akülü araç

İhtiyaç sahiplerine dokunmaya devam eden Çorum Belediyesi, engelli bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Akülü araç talebinde bulunan engelli vatandaşa 2 saat içerisinde aracı teslim edildi.
Çorum Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı hizmetleriyle şehri inşa ederken sosyal belediyecilik anlayışı ile gönülleri inşa ettiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Çorum’u daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için altyapı ve üst yapı hizmetlerinden asla ödün vermiyoruz. Bunları yaparken de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin, başımızın tacı büyüklerimizin ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün bir engelli vatandaşımız Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ulaşarak akülü araç talebinde bulundu. Başkan Bey’in talimatları üzerine arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptı ve 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde akülü aracı engelli hemşehrimize teslim ettik. “Belediye işi gönül işi” sloganıyla hizmetlerimize aşkla devam ediyoruz." dedi.
’2 saatte engelli aracına kavuştu’
Talebinin üzerinden 2 saat kadar bir süre geçmeden akülü aracına kavuştuğunu ifade eden Orhan Avcu (55), "Bir buçuk yıl kadar önce bir hastalık sebebiyle engelli oldum. Heyet raporuyla yüzde 91 engelli olduğum tespit edildi. Belediye Başkanımıza konuyu ilettim ve 2 saat sürmeden akülü engelli aracımı bana teslim ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik döneminden gelen AK Parti belediyecilik anlayışı işte tam olarak bu. İhtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa 2 saat gibi bir sürede dönüş yapılıyor ve ihtiyacı karşılanıyor. Ben bu hizmet anlayışı için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcımız Turhan Candan ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi’nden engelli vatandaşa akülü araç

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