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Çorum Belediyesi’nden esnafa destek

ÇORUM HABERLERİ  | 29.12.2020 18:43 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa alışveriş çeki dağıtımına devam ediyor.Pandemi sürecinde ilk kez İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa Çorum Belediyesi 250 TL alışveriş çeki dağıtmış bu uygulamayla Türkiye’de örnek olmuştu.

Çorum Belediyesi’nden esnafa destek

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa alışveriş çeki dağıtımına devam ediyor.
Pandemi sürecinde ilk kez İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa Çorum Belediyesi 250 TL alışveriş çeki dağıtmış bu uygulamayla Türkiye’de örnek olmuştu. İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle ikinci kez iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 300 TL’lik alışveriş çeki dağıtıyor.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB işbirliğiyle belirlenen esnafa alışveriş çeklerinin dağıtılmaya devam ettiğini, dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnafa 300 TL’lik gıda alışveriş çeklerini teslim ettiklerini söyledi.
Aşgın, “Esnafımız alışveriş çeklerini şehrimizin farklı noktalarındaki marketlerde, yine Çorum’un esnafından alışveriş yaparak kullanabilecek. Temennimiz biran önce bu sıkıntılı sürecin sona ermesi ve esnafımızın iş yerlerini tekrar açarak evlerine ekmek götürmesidir. Esnaflıktan gelmiş biri olarak, esnaf dostu bir belediyecilik anlayışı ile bu zor günlerde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Belediye ekiplerinden alışveriş çeklerini teslim alan esnaf, bugüne kadar hijyen seti, dükkanların dezenfekte edilmesi ve alışveriş çekleriyle kendilerine destek olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan alışveriş çekleriyle, Devane Market, Temur Market, Mahmutpaşa Gıda, Kazarlar Gıda, Emre Mini Market, İlter Market, Vitamin19, Akyol Market, Aliş Mini Market, Özok Market ve Tekinoğulları Market’ten alışveriş yapabilecek.

Çorum Belediyesi’nden esnafa destek

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