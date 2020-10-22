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Çorum Belediyesi’nden genç ve kadın istihdamını artıracak proje

ÇORUM HABERLERİ  | 22.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından genç ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlan “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesi kapsamında Ortakaredeniz Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.Törende konuşan Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediyesi’nden genç ve kadın istihdamını artıracak proje

Çorum Belediyesi tarafından genç ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlan “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesi kapsamında Ortakaredeniz Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin istihdamın gelişmesine katkı sunacak güzel bir proje olacağını belirterek, “Özellikle dezavantajlı olarak gördüğümüz gençlerimiz ve kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak adına birtakım atölyeler planlıyoruz. 3 temel atölye var. Bir tanesi sanayinin yeni nesil gençleri atölyesi. Burada tasarımcılar, yapay zekâ ile ilgilenen gençlerimiz, yazılımcılar, robotik kodlama, modelleme bunlarla ilgili eğitimler verilecek.
Bir diğeri de mutfak sanatları atölyesi. Kafe sektörü, restoran sektörü, aşçı, aşçı yardımcısı buna benzer mesleki yeterlilik geliştiren işlerle ilgili istihdam kapasitesini artırmak istiyoruz. Bu noktada nitelikli eleman bulmada zorlanılıyor. Yapılacak işbirliği kapsamında bu atölyemizi de açacağız.
Tekstil atölyeleri açacağız. Çünkü tekstil sektörü istihdamı yoğun bir sektör. Tekstil fabrikasına gidildiğinde tecrüben var mı diye soruyorlar. İstihdam edilebilirlik noktasında bazı sorunlar yaşanıyor. Bunu gidermek adına bunun eğitimini vereceğiz. Eğitim sonucunda tekstilde istihdam edilebilirliklerinin önünü açacağız” dedi.
İstihdamı hayatın, şehrin merkezine koyduklarını dile getiren Başkan Aşkın, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezini (ÇOKİŞ) güçlendirmek adına şehrin merkezinde proje kapsamında bir ofis açacaklarını açıkladı. İş arayanlar başvurularını buraya yapabileceklerini kaydeden Başkan Aşkın, “İş görüşmelerini de orada yapabilecek. Biz iletişimi sağlayacağız. Daha böyle bir merkez kurmadan birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. ÇOKİŞ, kısa sürede çok iş yaptı. Projemiz 9 merkezimizde uygulanacak. 18 aya yaygın bir proje.1 milyon 400 bin TL’lik bir proje. Bunun 1 milyon 250 bin TL’si OKA desteği ve hibesi. Kalanını biz tamamlayacağız. Proje ortaklarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de projenin sosyal kalkınma ve gelişme alanında bir kanal açacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Damlaya damlaya göl olur derler. Sosyal gelişmeyle, istihdamla ilgili yapacağımız işlerin bir göl olduğunu da beraber görürüz. Biz bu süreçte hem bakanlıkla hem belediyedeki proje ekibi ile arada köprü olduk. Tüm samimiyetimizle memlekete faydalı olsun diye gayret ediyoruz”diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ile OKA Genel Sekreteri Şahin, protokol defterini imzaladı. Törende belediye başkan yardımcıları ve OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın da katıldı.

Çorum Belediyesi’nden genç ve kadın istihdamını artıracak proje

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