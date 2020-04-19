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Çorum Belediyesi’nden karantinaya alınanlara hediye

ÇORUM HABERLERİ  | 19.04.2020 18:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’dan Çorum’a getirilerek karantina altında tutulan 315 kişiye, Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kredi ve Yurtlar Kurumu İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda kalanlara sürpriz yaparak leblebi ve kitap hediye etti.

Çorum Belediyesi’nden karantinaya alınanlara hediye

Suudi Arabistan’dan Çorum’a getirilerek karantina altında tutulan 315 kişiye, Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kredi ve Yurtlar Kurumu İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda kalanlara sürpriz yaparak leblebi ve kitap hediye etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ve hediyelerini karantinada kalan 315 kişiye ulaştırdıklarını kaydeden İsmail Yağbat, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum’da çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde tüm kurumlarımızla birlikte etkin ve kararlı bir mücadele sergiliyoruz. Bizler de Çorum Belediyesi olarak devletimizin üzerindeki bu yükü hafifletmek ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte karantina altındaki vatandaşlarımız için ellerinden gelen çabayı göstermektedir.” dedi.
Çorum’da karantina altına alınanlara Çorum halkının misafirperverliğinin bir nişanesi olarak çeşitli hediyeler verdiklerini belirten İsmail Yağbat, “Misafirlerimize Çorum leblebisi ve karantina süresi içerisinde Çorum hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla Çorum Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan bir set hediye ettik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimiz tüm kurumlarıyla misafirlerimizin karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklardır.”Şeklinde konuştu.
14 günlük karantina süresi boyunca 315 kişinin de kendilerinin misafirleri olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Sosyal mesafenizi koruyun, sosyal izolasyonu sağlayın. Lütfen evde kalın.”ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi’nden karantinaya alınanlara hediye

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