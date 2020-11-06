Çorum Belediyesi’nden korona virüs denetimi

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde işlek cadde, sokak, meydan, pazaryeri, halk otobüsleri ve taksilerde Covid-19 tedbirlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son genelge gereğince ülke genelinde Covid-19 denetimlerinde yeni bir yaklaşım izleneceğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Salgının yayılımının devam ettiği bugünlerde denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle toplu taşıma araçlarında tedbirlerin uygulanmadığına dair şikayetler alıyorduk. Bu sebeple toplu taşıma araçları başta olmak üzere şehir genelinde işlek olan cadde, sokak, bulvar, avm, pazaryeri, otogar gibi noktalarda Zabıta ekiplerimiz diğer kolluk kuvvetlerimizle birlikte daha aktif bir şekilde rol alacaklar. Bu salgını yenmenin tek yolu tedbirlere istisnasız, hep birlikte uymaktan geçiyor. El birliğiyle millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz.” dedi.

Vatandaşlarımızın tedbirler konusunda her zamankinden daha hassas davranmaları gerektiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Candan, “Tedbirler konusunda toplu taşıma başta olmak üzere pazaryeri, cadde, sokak ve iş merkezlerinde herhangi bir uygunsuzluk gördüklerinde vatandaşlarımız vakit kaybetmeden 153 Alo Zabıta hattımıza şikayetlerini iletebilirler.” şeklinde konuştu.

