Çorum Belediyesi’nden Ramazan bayramı sürprizi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara Çorum Belediyesi sürpriz yaptı.

Çorum Belediyesi, hazırlattığı araçlarla bayram coşkusunu vatandaşların ayağına götürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşlara farklı bir bayram yaşatmak amacıyla yola çıkan belediye, hizmet araçlarını seyyar konser sahnesine çevirdi. Kentin her sokak ve caddesinde gezen araçlarda mehter ve bando takımları ile halk müziği ekibi konser verirken animasyon ekipleri ise evden dışarı çıkmayan çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram ediyor.

“Bayram coşkusunu evlere taşıyacağız”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlatarak, “Bayramın birinci günündeyiz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ramazan ayında hazırlattığımız tırımız sokak sokak, cadde cadde gezerek hemşehrilerimize Ramazanın coşkusunu, muhabbetini hemşehrilerimizin evlerine taşımıştık. Bayramdayız, sokağa çıkma kısıtlaması var. Halkımızın Ramazan tırını sevdiğini biliyorduk. Sayısını artırdık. Bugün itibariyle 4 aracımız cadde ve sokakları karış karış dolaşacaklar. Bayram coşkusunu hanelere,evlere taşıyacaklar. Hemşehrilerimiz bu coşkuyu hanelerinde yaşayacaklar” dedi.

