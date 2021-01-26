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Çorum belediyesi’nden sağlık çalışanlarına kış çayı

26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Çorum Belediyesi, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelini unutmuyor.

Çorum Belediyesi, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelini unutmuyor. Belediye, meyve ikramının ardından şimdi de sağlık çalışanlarına kış çayı ikram etti.
Korona virüsle mücadele konusunda yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Çorum Belediyesi bir jest daha yaptı. Daha önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve özel hastaneler çalışanları için meyve tabağı ikramında bulunan Çorum Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış çayı hazırladıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakârlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımız için kış çayı hazırladık.” dedi.
Hazırlanan kış çayı paketlerini Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi personeline Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü teslim etti. Çöplü, sarf ettikleri yoğun çaba için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
En çok morale ihtiyacımız var
Zor bir dönemde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden sağlık çalışanları, “Böyle bir dönemde birilerinin bizi hatırlaması çok güzel. Çünkü en çok morale ihtiyacımız var. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

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