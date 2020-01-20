YURTHABER
  4. Çorum Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Çorum Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

ÇORUM HABERLERİ  | 20.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Çorumluların içini Belediyenin ikram ettiği sıcak çorba ısıttı.Çorum Belediyesi şehirde kar yağışıyla birlikte vatandaşların içini ısıtacak bir ikramda bulundu.

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Çorumluların içini Belediyenin ikram ettiği sıcak çorba ısıttı.
Çorum Belediyesi şehirde kar yağışıyla birlikte vatandaşların içini ısıtacak bir ikramda bulundu. Belediye, 15 Temmuz Hürriyet Meydanında kurduğu çadırda vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.
Kar yağışının tüm şehirde büyük bir sevinçle karşılandığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Saat Kulesi meydanında vatandaşların içini ısıtacak bir uygulama yaptıklarını söyledi.
Çorum halkının kar hasretinin sona erdiğini ifade eden Başkan Aşgın, "Kar yağışı şehrin genelinde sevinçle karşılandı. Hemşehrilerimizin herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm caddeleri kısa sürede trafiğe açtık, yaya kaldırımlarını temizledik. Sıcak bir ikramla da hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtalım istedik" diye konuştu.
Yoğun kar yağışına aldırmadan Hürriyet meydanında kışın tadını çıkartan Çorumlular, belediyenin ikram ettiği çorbayı afiyetle içti. Başkan Aşgın, çorba kazanının başına geçerek vatandaşlara çorbayı bizzat kendisi ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Çorum Belediyesi’nden kar mesaisiÇorum Belediyesi’nden kar mesaisi
Sungurlu güne karla uyandıSungurlu güne karla uyandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:56
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Bozdoğan Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Şifa Ecz. Eczanesi
Kargi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık’ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

Osmancık’ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.