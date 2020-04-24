Çorum Belediyesi’nden ücretsiz deneme kitabı

Çorum Belediyesi LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini unutmadı.

Belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle evde kalan gençlere deneme kitabı hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, evlerinde kalan öğrencilerin sınavlarına daha verimli çalışmaları için Çorum Belediyesi olarak böyle bir hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çorum Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Yağbat “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda evde kalan gençlerimizi, öğrencilerimizi de unutmadık. Bu sene LGS’ye girecek 8. sınıflar için deneme kitabı hazırladık ve kitapların dağıtımına başladık. Çorum’daki tüm 8. Sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere deneme kitaplarını okul müdürlüklerine teslim ettik. Kardeşlerimiz cuma gününden itibaren velileri aracılığıyla okudukları okul müdürlüklerinden deneme sınavlarını ücretsiz temin edebilecekler.” dedi.