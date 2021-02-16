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Çorum Belediye’sinin karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor

16.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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Çorum’da uzun süredir beklenen kar yağdı.

Çorum’da uzun süredir beklenen kar yağdı. Dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar aralıksız yağan kar vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Çorum Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle çalışmaları değerlendirdi. Kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetreyi bulduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak tüm birimlerimizi harekete geçirdik. Olası bir sıkıntı durumunda arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Kar yağışının etkili olmaya başladığı dün akşam saatleriyle birlikte biz de 215 personelimiz ve 26 araçla kar küreme ve karla mücadele çalışmalarımızı başlattık. Gece de bu çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle aralıksız devam ettiriyoruz. Özellikle ana arterler noktasında bir sıkıntımız yok, hemşehrilerimiz rahat olsun.” dedi.

Kar yağışının su kaynaklarının yenilenmesi, barajların dolması anlamında sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Meteorolojiden aldığımız müjdeli bir habere göre kar yağışları aralıklı olarak bu gece ve yarın da devam edecek. Ancak hava sıcaklıkları -12’lere kadar düşecek. Buradan hemşehrilerimize şu uyarıyı yapalım. Don olaylarına karşı su saatlerini iyi muhafaza edelim, soğuktan koruyalım.” şeklinde konuştu.

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