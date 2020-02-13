Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına göre huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması, suçların önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması, faillerinin yakalanarak Adli mercilere sevk edilmesi kapsamında 177 ekip ve 299 emniyet mensubunun katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalarda mevzuat hükümleri çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve halkla ilişkilere duyarlı bir şekilde sürdürülüyor.

07-11 Şubat tarihlerinde aralıksız süren uygulamalar çerçevesinde 2 bin 30 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, 976 araç kontrol edildi, 12 araç trafikten men edildi, 58 araç sürücüsüne 56 bin 624 lira idari para cezası uygulandı. 15 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamalarda 2 şahsa adli ve idari para cezası uygulandı, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca 5 sigortasız araç, 1 fenni muayenesi geçmiş araç, 2 alkollü araç kullanan sürücü ile donanım eksiklikleri bulunan toplam 8 araca işlem yapılmış, 1 hacizli-yakalamalı araçta trafikten men edildiği bildirildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü’nü tarafından yapılan açıklamara huzur önümüzdeki günlerde de aralıklar ile devam edeceği kaydedrildi.

