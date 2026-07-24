Çorum FK ateşi yaktı! Mempis Depay imzayı atıyor!

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, iddialı bir kadro kurmak adına gözünü dünya yıldızlarına dikti. Daha önce Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak isteyen ancak bu transferi mutlu sonla noktalayamayan kırmızı-siyahlılar, hız kesmeden yeni hedefini belirledi.

ÇORUM FK'DAN DEPAY'A RESMİ TEKLİF

ESPN'de yer alan habere göre; Çorum FK, Brezilya ekibi Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Hollandalı hücum oyuncusu Memphis Depay'a resmi teklifini iletti. 35 yaşındaki tecrübeli yıldızın sunulan teklife henüz net bir yanıt vermediği, ancak Brezilya temsilcisiyle sözleşme yenilememesi halinde rotasını Çorum FK'ya çevirebileceği aktarıldı.

CORINTHIANS'TAKİ MÂLİ KRİZ TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Transferin kaderini belirleyecek ana unsur ise Corinthians'ın içinde bulunduğu finansal sıkıntılar. Ekonomik kriz yaşayan Brezilya kulübünün Depay'dan maaş indirimine gitmesini talep ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun maaş indirimini kabul ettiği, ancak kulübün kendisine olan birikmiş borçlarını ödemesini şart koştuğu belirtildi. Brezilya temsilcisinin borçları ödeyememesi durumunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay için Çorum FK pusuda bekliyor.