SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Çorum FK ateşi yaktı! Mempis Depay imzayı atıyor!

Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK, transfer döneminde dünya çapında bir bombayı patlatmak istiyor. Pierre-Emerick Aubameyang girişiminden sonuç alamayan Anadolu temsilcisi, rotasını dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay'a kırdı.

Çorum FK ateşi yaktı! Mempis Depay imzayı atıyor!
Emre Şen

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, iddialı bir kadro kurmak adına gözünü dünya yıldızlarına dikti. Daha önce Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak isteyen ancak bu transferi mutlu sonla noktalayamayan kırmızı-siyahlılar, hız kesmeden yeni hedefini belirledi.

ÇORUM FK'DAN DEPAY'A RESMİ TEKLİF

ESPN'de yer alan habere göre; Çorum FK, Brezilya ekibi Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Hollandalı hücum oyuncusu Memphis Depay'a resmi teklifini iletti. 35 yaşındaki tecrübeli yıldızın sunulan teklife henüz net bir yanıt vermediği, ancak Brezilya temsilcisiyle sözleşme yenilememesi halinde rotasını Çorum FK'ya çevirebileceği aktarıldı.

CORINTHIANS'TAKİ MÂLİ KRİZ TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Transferin kaderini belirleyecek ana unsur ise Corinthians'ın içinde bulunduğu finansal sıkıntılar. Ekonomik kriz yaşayan Brezilya kulübünün Depay'dan maaş indirimine gitmesini talep ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun maaş indirimini kabul ettiği, ancak kulübün kendisine olan birikmiş borçlarını ödemesini şart koştuğu belirtildi. Brezilya temsilcisinin borçları ödeyememesi durumunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay için Çorum FK pusuda bekliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurduBeşiktaş'ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurdu
Ronaldo'nun beğenisi ortalığı karıştırdı! 'Kollanıyorlar'Ronaldo'nun beğenisi ortalığı karıştırdı! 'Kollanıyorlar'
Anahtar Kelimeler:
Çorum Memphis Depay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.