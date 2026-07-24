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Galatasaray'dan transferde mutlu son! Jhon Lucimi ile anlaşma tamam

Stoper rotasyonunu güçlendirmek ve iddialı bir savunma hattı kurmak isteyen Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle 16 milyon Euro, 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldızla ise yıllık 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Galatasaray'dan transferde mutlu son! Jhon Lucimi ile anlaşma tamam
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği zorlu ve yoğun fikstür öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek geniş bir rotasyon talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim, Bologna'nın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi ile büyük oranda anlaşma sağladı.

MALİYETİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Galatasaray dan transferde mutlu son! Jhon Lucimi ile anlaşma tamam 1

Hem sağ hem de sol stoper pozisyonlarında başarıyla görev yapabilen tecrübeli oyuncu için kulübü Bologna ile 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında söz kesildi. Kolombiya Milli Takımı'nda yıllardır Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen Lucumi ile de yıllık 4 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışıldı. Kadrodaki yapılanma kapsamında Mario Lemina ile yola devam edilme kararı alınmasaydı, bu transferin çoktan resmiyete kavuşmuş olacağı öğrenildi.

GÖZLER SANCHEZ VE 10 NUMARA TRANSFERİNDE

Galatasaray dan transferde mutlu son! Jhon Lucimi ile anlaşma tamam 2

Lucumi operasyonunun resmi imzaya dökülmesi için sarı-kırmızılı yönetim, takımdaki diğer gelişmelerin sonucunu bekliyor. Yönetimin nihai kararını Davinson Sanchez'in durumu ve 10 numara transferi belirleyecek.

Kolombiyalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Como ısrarlı bir şekilde talip olurken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'nin de ilgisi bulunuyor. Öte yandan 10 numara transferinde hedeflenen öncelikli yerli ismin (Can Uzun) kadroya katılması durumunda yabancı kontenjanında rahatlama sağlanacak ve Lucumi'ye resmi imzayı attırmak için kadroda yer açılmış olacak.

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