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Çorum halkı Temmuz ayında ÇORBİS ile tanışacak

ÇORUM HABERLERİ  | 03.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum halkı Temmuz ayında ÇORBİS ile tanışacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim taahhütleri arasında yer alan ÇORBİS projesinin yakında hizmete gireceğini söyledi.
Çorum halkının bisiklet kullanmayı günlük hayatın bir parçası haline getirmesi, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirecekleri projeyle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihaleyi kazanan firmanın temmuz ayı sonunda iş teslimi yapacağını ifade etti.
İlk etapta 50 akıllı bisiklet, 60 akıllı bisiklet park ünitesi, 5 kiralama terminali ve sistem için gerekli olan diğer ekip ve ekipmanların kurulum çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “ÇORBİS projemiz ile şehrimize kazandıracağımız bisikletlerle hemşehrilerimize daha sağlıklı bir yaşam için alternatif sunmuş olacağız. Çorum halkı her şeyin en iyisine layık.” diye konuştu.
Başkan Aşgın, tüm Çorum halkının 3 Haziran dünya bisiklet gününüde tebrik etti.

Çorum halkı Temmuz ayında ÇORBİS ile tanışacak

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