YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum İHH'nın 18'inci yardım tırı İdlib için yola çıktı

Çorum İHH'nın 18'inci yardım tırı İdlib için yola çıktı

ÇORUM HABERLERİ  | 11.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Çorum İHH'nın 18'inci yardım tırı İdlib için yola çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları Başkanlığınca, İdlib'e 26 ton gıda ve giyim malzemesi gönderildi.

Çorum İHH Gençlik Kolları Başkanlığının Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib için daha önce toplanan yardımların haricinde Gençlik Kolları Başkanlığınca yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Kampanya ile 52 bin 580 lira tutarında 26 ton un, kuru gıda, sebze ve yeni giysiler toplandığını belirten Özkabakçı, "İnsani yardım malzemelerini İdlibli mazlumlara ulaştırılmak üzere İHH Kilis Lojistik Merkezimize götürülecek. Çorum İHH olarak 2020 yılında İdlib şartlı gelen bağışlardan oluşan 18'inci yardım tırımızı da uğurlamış olduk. Allah emek verenlerden razı olsun." dedi.

Yardım tırını uğurlama törenine Çorum Genç İHH Başkanı Fatih Çelik ve Çorum İHH Çalışan Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Gülenç de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
Anahtar Kelimeler:
Çorum İdlib İHH

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Çorum Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:46
İkindi
16:26
Akşam
19:22
Yatsı
20:45

Çorum Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Binevler Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Çapkınlık pahalıya patladı

Çapkınlık pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.