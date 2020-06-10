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Çorum İHH'nın 19'uncu yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Çorum İHH'nın 19'uncu yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum İHH İnsani Yardım Derneğince İdlib'e 155 bin 820 lira değerinde gıda ve yaşam malzemesi gönderildi.

Çorum İHH'nın Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında kadın ve çocuklar için ihtiyaç malzemeleri ile gıda maddeleri toplandığını söyledi.

Özkabakçı, "155 bin 820 lira değerinde un, kıyafet, eğitim malzemeleri ve dayanıklı tüketim malzemelerinden oluşan bu yılın 19'uncu İdlib insani yardım tırımızı uğurladık. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

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