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Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden önemli kararlar

ÇORUM HABERLERİ  | 21.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında toplandı.Toplantıda Çin’in Wuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) salgınının birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemiz ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı.Açıklama da alınan kararlar hakkında şu bilgiler verildi;“Merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinde evlilik kararı alan vatandaşlarımızın nikâh işlemlerini gerçekleştirmeleri, ancak toplu ve kalabalık olarak bir araya gelmelerin ve buna bağlı olası bulaşmaların yaşanmaması, söz konusu salgının önüne geçilebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla düğün, nişan, kına gecesi vb.

Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden önemli kararlar

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında toplandı.
Toplantıda Çin’in Wuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) salgınının birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemiz ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı.
Açıklama da alınan kararlar hakkında şu bilgiler verildi;
“Merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinde evlilik kararı alan vatandaşlarımızın nikâh işlemlerini gerçekleştirmeleri, ancak toplu ve kalabalık olarak bir araya gelmelerin ve buna bağlı olası bulaşmaların yaşanmaması, söz konusu salgının önüne geçilebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla düğün, nişan, kına gecesi vb. gibi etkinliklerin yapılmamasına veya düğün sahipleri tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilimizin tek hastanesi olması sebebiyle, Koronovirüs salgını kapsamında İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda denetim altına alınacak kişilerin konaklaması amacıyla tahsis edilecek. Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren içkili lokantalar, sosyal temasın önlenebilmesi için kapatılacak. Çorum’un diğer illerle olan bağlantısını ve ulaşımını sağlayan başta Sungurlu ve Osmancık güzergâhları olmak üzere tüm güzergâhlarda yer alan tesislerin sıhhi yönden denetlenecek. İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçe merkezleri dışında kalan okulların, camilerin, cemevlerinin, halkevlerinin ve köy halkının toplu olarak kullandığı mekânların Covid-19 salgınının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla gerekli dezenfeksiyonu yapılacak. Halkımıza doğrudan yüz yüze hizmet sunan kurumlarda ve eczanelerde 1,5-2 metre sosyal mesafelenmenin korunabilmesi amacıyla kurum amirlerince ve eczanelerce gerekli planlama ve düzenleme yapılacak. Çorum’da bulunan AVM’nin market kısmı hariç diğer bölümleri kapatalırken, nöbetçi eczane sayısı da 6’ya yükseltildi. Ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile ilimizde Covid-19 salgınından korunabilmek için maske üretimine başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının almış olduğu ulusal düzeydeki tedbir kararlarına ek olarak cami, vakıf, dernek, cemevi, halkevi vb. gibi yerlerde toplu namaz kılmak, mevlit okutmak, sohbet etmek, genel kurul düzenlemek, yasal olarak yapılması gereken toplantılar dahil vb. amaçlarla bir araya gelinmemesine, din görevlileri tarafından halkımıza gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, cenaze namazlarında sosyal mesafelenmenin korunmasının sağlanmasına, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik cenaze definleri konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, bu konuda İl ve İlçe Müftülükleri ile İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından din görevlilerine gerekli bilgilendirme ve eğitimin yapılmasına, faaliyet gösteren lokantalarda işletmecileri tarafından 1,5-2 metre sosyal mesafelenmenin korunması için gerekli düzenlenmenin yapılmasına, evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin, İl Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulacak ekiplerce yapılmasına, bu ekiplere kolluk kuvvetlerinin eşlik etmesine, İlimizde kurulan tüm pazarlarda, ilgili belediyeler tarafından hijyen ve temizlik konusunda pazar esnafının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanmasına, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması kararlaştırıldı”

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Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Çorum Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
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