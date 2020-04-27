Çorum İnsani Değerler Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

ÇORUM (AA) - Çorum İnsani Değerler Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Bünyesinde 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu bulunan platformdan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, 24 Nisan'daki cuma hutbesinde, İslam dininin hayati konulardaki bir emrini insanlara hatırlattığı; aynı zamanda İslam'ın korumayı esas aldığı can, din, akıl, nesil ve mal olarak ifade edilen beş temel unsuru muhafazaya önemle vurgu yaparak bu konuda tüm insanlığı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdığı belirtildi.

"Özellikle, nesli ve sağlığı koruma esasıyla ilgili yer alan nikahsız ilişkiler ve eşcinselliğin zemmine dair açıklamalar bazı dernek ve baroları rahatsız etmiş olmalı ki, Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin hudutları olan bu hüküm ve esasların dile getirilmesi karşısında ülkemizde görülen bu karşı propaganda üzüntü verici olup dini, milli ve tarihi değerlerimiz açısından asla kabul edilemez. Öyle anlaşılıyor ki, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için kabul edilen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun amaçlarına hizmet edemediği gibi toplumu ifsat edici bir zemin oluşturmuştur. Bu zemini fırsat bilerek toplumu ifsada kalkışanlar ise bilsinler ki karşılarında milletimizi bulacaktır.