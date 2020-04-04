Çorum nikâh sarayı tadilata girdi

Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı’nda bulunan Nikâh Sarayını tadilata aldı. Nikâhlar tadilat tamamlanana kadar geçici süreyle Şehitler Parkında oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılacak.

Nikah Sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yapacaklarını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tadilat çalışmaları tamamlanana kadar nikah işlemlerinin yeni yerinde sürdürüleceğini kaydetti.

Nikah sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, tadilat çalışmalarından sonra nikah sarayının tüm eksikliklerinin giderilmiş ve daha modern yüzüyle Çorum halkının hizmetine sunulacağını kaydetti. Binaya su sızıntıları olduğu için bazı bölümlerinin çok fazla deforme olduğunu ve neredeyse kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Başkan Aşgın, tüm bina çevresinin drenaj, yalıtım ve dolgu işlerinin de yenileneceğini sözlerine ekledi.

