YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum nikâh sarayı tadilata girdi

Çorum nikâh sarayı tadilata girdi

ÇORUM HABERLERİ  | 04.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı’nda bulunan Nikâh Sarayını tadilata aldı.

Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı’nda bulunan Nikâh Sarayını tadilata aldı. Nikâhlar tadilat tamamlanana kadar geçici süreyle Şehitler Parkında oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılacak.
Nikah Sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yapacaklarını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tadilat çalışmaları tamamlanana kadar nikah işlemlerinin yeni yerinde sürdürüleceğini kaydetti.
Nikah sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, tadilat çalışmalarından sonra nikah sarayının tüm eksikliklerinin giderilmiş ve daha modern yüzüyle Çorum halkının hizmetine sunulacağını kaydetti. Binaya su sızıntıları olduğu için bazı bölümlerinin çok fazla deforme olduğunu ve neredeyse kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Başkan Aşgın, tüm bina çevresinin drenaj, yalıtım ve dolgu işlerinin de yenileneceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:48
İkindi
16:24
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Seçil Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan, “Evde kal” çağrısına uymayanlara sitem etti

Başkan, “Evde kal” çağrısına uymayanlara sitem etti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.