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Çorum Onkoloji Merkezi için çalışmalar start aldı

ÇORUM HABERLERİ  | 11.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

Çorum’a yapılacak olan Onkoloji Merkezi için çalışmalar sürüyor.Onkoloji Merkezi’nin kazandırılması için yoğun çaba sarf eden AK Parti İl Başkanı Av.

Çorum’a yapılacak olan Onkoloji Merkezi için çalışmalar sürüyor.
Onkoloji Merkezi’nin kazandırılması için yoğun çaba sarf eden AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, merkez binasının inşaatı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileriyle bir araya geldi.
Çorumlu hayırsever ve yerel kaynaklarla inşa edilecek merkezde kullanılacak cihazlar ise Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek.
Çorum’un son yıllarda sağlık alanındaki kazanımlarına bir yenisinin daha ekleneceğini belirten İl başkanı Ahlatcı, Onkoloji Merkezi ile birlikte kanser hastalarının tedavilerinin Çorum’da yapılacağını ve sevkin önüne geçileceğini kaydetti.
Ayrıca bölgede Samsun dışında hiçbir ilde bulunmayan Onkoloji Merkezi’nin çevre illere de hizmet vereceğini söyleyen Ahlatcı, 50 milyon TL’nin üzerinde bir rakama mal olacak Onkoloji Merkezi ile ilgili tüm imkanları seferber edeceklerini ve kısa sürede sağlık tesisinin yapılarak insanların hizmetine sunulacağını açıkladı.
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Salih Aksu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

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