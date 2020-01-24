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Çorum polisinden ’Huzur 19’ uygulaması

ÇORUM HABERLERİ  | 24.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde uygulama gerçekleştirdi.“Huzur 19” adı verilen uygulama kapsamında araçlar, şahıslar, umuma açık yerler, günlük kiralık evler ve parklarda sabit ve mobil olarak denetim yaptı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yunus ekipleri, Toplum Destekli polis ekiplerinin de görev aldığı denetimler gün boyu devam etti.Huzur operasyonuna özel eğitimli narkotik köpeği de katıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde uygulama gerçekleştirdi.
“Huzur 19” adı verilen uygulama kapsamında araçlar, şahıslar, umuma açık yerler, günlük kiralık evler ve parklarda sabit ve mobil olarak denetim yaptı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yunus ekipleri, Toplum Destekli polis ekiplerinin de görev aldığı denetimler gün boyu devam etti.
Huzur operasyonuna özel eğitimli narkotik köpeği de katıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar ve araçları sorgulamasını yaparken kent merkezindeki metruk evleri de tek tek kontrol etti.
Denetimler sırasında ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Parklarda yapılan uygulama sırasında çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden polisler, ayrıca çocuklara da bilgilendirme yaptı. Polisler tarafından çocuklara “çocuk polis” kimlik kartları verildi.

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