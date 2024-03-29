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Çorum polisinin asayiş ve huzur operasyonları sürüyor

İHA İHA
29.03.2024 15:44
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mart-29 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 6 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 10 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 11 adet şarjör, 359 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet el telsizi ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi.

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Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
12:50
İkindi
16:21
Akşam
19:08
Yatsı
20:29
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
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