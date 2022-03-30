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Çorum, Sinop ve Çankırı'da vatandaşlar açık havada kitap okudu

30.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum, Sinop ve Çankırı'da vatandaşlar açık havada kitap okudu

Çorum, Sinop ve Çankırı'da Kütüphane Haftası kapsamında açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı.

Türk Kütüphanecileri Derneği öncülüğünde 81 ilde eşzamanlı yapılan etkinlik kapsamında Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, birlikte kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlar, okudukları kitaplarla ilgili kendi aralarında sohbet etti.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, açık havada kitap okuma etkinliğinin bu yıl 11'incisini düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda toplu kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Durukan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinlikte kitap okuyan lise öğrencileri de okudukları kitaptan bir bölümü sahneledi.

- Sinop

Sinop'ta da Kütüphaneler Haftası kapsamında Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar açık havada kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliğe "Sinop okuyor" diyerek destek verdiklerini belirterek, "Çok anlamlı ve yararlı bir etkinlik oldu. Bu güzel havada hep beraber kitap okuma ve sohbet etme fırsatı bulduk." dedi.

- Çankırı

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Uluyazı Kampüsü merkezi derslik önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, akademik ve idari personel hep birlikte açık havada kitap okudu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, okumanın önemine dikkati çekerek, "Okumanın önemini burada siz üniversite öğrencilerine anlatmaya gerek yok. Özellikle siz üniversite öğrencilerinin okuma oranının çok yüksek olması gerekiyor. Bunu gelecekte özel yaşamımız ve mesleki hayatımızda kazanıma dönüştürmemiz için gerçekten içselleştirerek yaşamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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