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Çorum TSO binasına kütüphane kurulacak

ÇORUM HABERLERİ  | 25.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasına halkın kullanabileceği bir kütüphane yapılmasına karar verildi.AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a gelen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ile bir araya geldi.Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün de katıldığı toplantıda Çorum’daki halk kütüphanelerinin genel sorunları ile ilgili istişarede bulunuldu.Toplantıda Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın talepleri doğrultusunda Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasına bir kütüphane kurulması kararı verildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasına halkın kullanabileceği bir kütüphane yapılmasına karar verildi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a gelen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ile bir araya geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün de katıldığı toplantıda Çorum’daki halk kütüphanelerinin genel sorunları ile ilgili istişarede bulunuldu.
Toplantıda Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın talepleri doğrultusunda Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasına bir kütüphane kurulması kararı verildi. Bakanlığın ve yerel kuruluşların ortaklaşa yürüteceği çalışmalar neticesinde kurulacak kütüphanenin halkın kullanımına açık olacağı belirtildi.
Toplantının ardından Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve beraberindeki heyetle TSO hizmet binasını gezdi.
Bir milletin medeniyet seviyesinin kitap okumayla doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, okumanın okullardan sonraki en önemli noktalarının da kütüphaneler olduğunu vurguladı.
Kütüphanelerin kültür evleri olduğunu dikkat çekerek, tüm gelişmiş, kalkınmış, sosyalleşmiş ülkelere bakıldığında okuma oranının yüksek olduğunun görüldüğünü söyleyen Milletvekili Ceylan, yaşadığımız dönemin bilgi, teknoloji ve ilerleme çağı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu çağın gerisinde kalmamak için tüm bireylerinin okumalarına imkan sağlayacak oluşumlar için çalışıldığını kaydetti.
Milletvekili Ceylan, kitapların tarihi yansıtan, geleceğe ışık tutan, ilerleme ve bilime giden yol olduğunu dile getirirken, Çorum’da da kütüphane kültürünün artırılması için çaba gösterdiklerini anlattı.
Çorum’a yeni bir kütüphane açmanın kararının alındığını açıklayan Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binası içerisinde kurulacak olan kütüphanenin halka açık olacağını vurguladı.
Milletvekili Ceylan, kütüphane kurulmasına imkan sağlayan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ve diğer katkı sağlayan kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

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