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Çorum, Türkiye’nin yeşil hikayelerinde

ÇORUM HABERLERİ  | 10.11.2020 18:56 | Son Güncelleme

Hollanda Büyükelçiliği ile Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri” programı kapsamında “Çorum’un Hızlı Kazanım Proje Fikirleri” konulu toplantı düzenlendi.Geçtiğimiz yıl Hollanda öncülüğünde Türkiye’de başlatılan ve ilki İstanbul’da yapılan Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri İnisiyatifi çalışması, pandemi sürecinde verilen aranın ardından Çorum Belediyesi işbirliğiyle Çorum’da düzenleniyor.

Hollanda Büyükelçiliği ile Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri” programı kapsamında “Çorum’un Hızlı Kazanım Proje Fikirleri” konulu toplantı düzenlendi.
Geçtiğimiz yıl Hollanda öncülüğünde Türkiye’de başlatılan ve ilki İstanbul’da yapılan Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri İnisiyatifi çalışması, pandemi sürecinde verilen aranın ardından Çorum Belediyesi işbirliğiyle Çorum’da düzenleniyor. Çorum Belediyesi Turgut Özel Konferans Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara akıllı şehirler hakkında bilgiler verildi ve Quickwin (hızlı kazanım) proje fikirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda, kısa sürede uygulamaya alınabilecek nitelikteki çevre projeleri üzerinde de çalışmalar yapıldı.
Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin tarafından, belediyenin “Akıllı Çevre” kapsamındaki çalışmaları hakkında sunumun da yapıldığı toplantıda Çorum Belediyesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik, Rüzgar enerji santralleri, güneş enerjisi santralleri, Biokütle tesisinde çöp atıklarından elde edilecek enerji santrali ve çevre ve yeşil alan hizmetleri hakkında da katılımcılara bilgiler verildi.
’Hollanda Büyükelçisi Çorum’a geliyor
Proje kapsamında Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaastenıet Çorum’a bir ziyarette bulunacak. Çorum Belediyesini ziyaret edecek olan Büyükelçi Kwaastenıet ardından Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine ve Çorbis etkinliğine katılacak. Hollanda Büyükelçisi Çorum ziyaretini Kale ve Müze gezileriyle tamamlayacak.

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